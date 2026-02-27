Жительница предложила белгородскому губернатору Гладкову купить ее дом из-за обстрелов
Жительница Белгородской области предложила главе региона Вячеславу Гладкову купить ее дом, который расположен в зоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram губернатор.
По его словам, ранее он увидел в соцсетях обращение Марины Гайвасенко, которая заявила об осложнившейся обстановке из-за атак беспилотных летательных аппаратов. В ходе рабочей поездки в Грайворонский округ Гладков заехал к этой женщине для беседы. Разговор получился сложным.
«Ругалась. Говорит, купите мой дом, живите в нем сами», — написал глава региона. Он согласился с ней, указав, что «жить и растить детей в таких условиях невозможно». Государственной и муниципальной власти Гладков предложил искать выход из данной ситуации.
Ранее житель Белгородской области отказался подвезти губернатора региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
