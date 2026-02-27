Дмитриев завершил переговоры с делегацией США в Женеве

Политик уехал из отеля после того, как гостиницу покинули американские переговорщики. Спецпредставитель провел в отеле чуть более двух часов.

Известно, что с американской стороны в переговорах должны были участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее Дмитриев опроверг слухи о контрактах с США в обмен на снятие санкций с России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

