На подлете к Москве сбито 27 беспилотников

На подлете к Москве сбиты еще три беспилотных летательных аппарата Украины, заявил мэр Сергей Собянин.

Силы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлете к Москве

Всего в течение второй половины дня 26 февраля вблизи города было уничтожено 27 беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы.

До этого была приостановлена работа московских аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Кроме того, ограничения действовали во «Внуково» и «Шереметьево».

Ранее Минобороны сообщило о 167 сбитых БПЛА за шесть часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиСергей СобянинМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры