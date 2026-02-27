На подлете к Москве сбито 27 беспилотников
27 февраля 202603:01
На подлете к Москве сбиты еще три беспилотных летательных аппарата Украины, заявил мэр Сергей Собянин.
Всего в течение второй половины дня 26 февраля вблизи города было уничтожено 27 беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы.
До этого была приостановлена работа московских аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Кроме того, ограничения действовали во «Внуково» и «Шереметьево».
Ранее Минобороны сообщило о 167 сбитых БПЛА за шесть часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
