Задержанный за похищение девочки в Смоленске отказывается давать показания
27 февраля 202601:32
Подозреваемый в похищении 9-летней девочки, которая пропала 24 февраля в Смоленске и была найдена на третьи сутки, отказался от дачи показаний, сообщает ТАСС.
Мужчина попросил предоставить ему адвоката. Другие подробности не приводятся.
Ранее было опубликовано видео с похитителем в сопровождении сотрудников Следственного комитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
