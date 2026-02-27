Задержанный за похищение девочки в Смоленске отказывается давать показания

Подозреваемый в похищении 9-летней девочки, которая пропала 24 февраля в Смоленске и была найдена на третьи сутки, отказался от дачи показаний, сообщает ТАСС.

СМИ: Подозреваемый в похищении в Смоленске следил за девочкой полгода

Мужчина попросил предоставить ему адвоката. Другие подробности не приводятся.

Ранее было опубликовано видео с похитителем в сопровождении сотрудников Следственного комитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

