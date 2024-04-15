Росфинмониторинг включил РДК в список террористов и экстремистов
15 апреля 202418:36
Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещена в России).
«Националистическая организация «Русский добровольческий корпус», - указано в списке.
Ранее к пожизненному заключению был заочно приговорён бывший актёр Кирилл Канахин (внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
По версии следствия, мужчина участвовал в нападении на село в Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru