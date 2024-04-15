Росфинмониторинг включил РДК в список террористов и экстремистов

«Националистическая организация «Русский добровольческий корпус», - указано в списке.

Ранее к пожизненному заключению был заочно приговорён бывший актёр Кирилл Канахин (внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

По версии следствия, мужчина участвовал в нападении на село в Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса», сообщает RT.

