Буданов назвал строительство ж/д в новые регионы РФ проблемой для Киева

Он указал, что работы по восстановлению сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом действительно ведутся и «этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему».

Буданов отметил, что военная разведка имеет соответствующий опыт, чтобы справиться с сухопутным участком железной дороги.

Ранее стало известно, что железную дорогу, связывающую Ростов-на-Дону и Крым через новые регионы, запустят до конца текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

