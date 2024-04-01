Буданов назвал строительство ж/д в новые регионы РФ проблемой для Киева
Для Киева является проблемой строительство железной дороги в новые регионы России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Он указал, что работы по восстановлению сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом действительно ведутся и «этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему».
Буданов отметил, что военная разведка имеет соответствующий опыт, чтобы справиться с сухопутным участком железной дороги.
Ранее стало известно, что железную дорогу, связывающую Ростов-на-Дону и Крым через новые регионы, запустят до конца текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru