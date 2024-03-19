Поезда в Крым через новые регионы запустят до конца 2024 года
Железную дорогу, связывающую Ростов-на-Дону и Крым через новые регионы, запустят до конца текущего года. Об этом сообщил Росжелдор со ссылкой на первого заместителя руководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олега Калеватых.
Работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начались в сентябре прошлого года. Проложен 63-километровый участок, отремонтировано 140 километров путей, уточнил Калеватых.
По его словам, до конца 2024 года планируется проложить тупики и развязки для трасс, возвести помещения для дежурных на станциях.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что железная дорога из Ростовской области в новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru