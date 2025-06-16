Днем ранее ВС РФ нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в украинском городе Кременчуг. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России сообщило, что ночью вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области, обеспечивавшему топливом подразделения ВСУ на Донбассе.

В МО РФ отметили, что цель удара достигнута и объект поражен.

Также сообщалось, что здание, которое использует американская авиастроительная корпорация Boeing в Киеве, повреждено в результате российского удара. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По информации газеты, сотрудники компании, украинские чиновники и глава Американской торговой палаты в Украине (ACC) заявили, что офис Boeing подвергся одной из самых мощных атак за весь период военных действий.

В публикации также говорится, что авиаудар по офису американской корпорации может вызвать недовольство у президента США Дональда Трампа, ранее заявлявшего о своём растущем разочаровании в политике Москвы.

ТРАМП И ЕГО ПЕРЕГОВОРЫ

Недавно американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что разочарован Россией и Украиной. По его словам, это связано с отсутствием договорённостей о мирном урегулировании конфликта.

«Поскольку считаю, что сделки можно было заключить», — заявил президент США.

Накануне американский президент провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в котором они обсудили ситуацию между Ираном и Израилем, а также Украину.

В ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил, что Стамбульские договоренности, достигнутые в Турции 2 июня, были исполнены, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отмечается, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.

Со своей стороны, Трамп рассказал в соцсети Truth Social о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, они больше обсуждали Иран и в меньшей степени Украину.