«Бросили Украину»: Киев лишился поддержки США на фоне эскалации на Ближнем Востоке
США сократили военную помощь для Украины на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Зеленский попытается уладить этот вопрос на личной встрече с Трампом.
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. Так, одиннадцать дронов были сбиты над Орловской областью, еще один - над Воронежской.
В воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. По уточнённым данным, погибли два человека. Следственный комитет возбудил дело о теракте.
ТОЧНЫЕ АТАКИ ВС РФ
В Киеве же накануне прогремело несколько взрывов, после того как в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы.
Утверждается, что сирены воздушной тревоги прозвучали не только в столице, но и в ряде других регионов страны. Так, воздушная тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
Днем ранее ВС РФ нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в украинском городе Кременчуг. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Министерство обороны России сообщило, что ночью вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области, обеспечивавшему топливом подразделения ВСУ на Донбассе.
В МО РФ отметили, что цель удара достигнута и объект поражен.
Также сообщалось, что здание, которое использует американская авиастроительная корпорация Boeing в Киеве, повреждено в результате российского удара. Об этом сообщает Financial Times (FT).
По информации газеты, сотрудники компании, украинские чиновники и глава Американской торговой палаты в Украине (ACC) заявили, что офис Boeing подвергся одной из самых мощных атак за весь период военных действий.
В публикации также говорится, что авиаудар по офису американской корпорации может вызвать недовольство у президента США Дональда Трампа, ранее заявлявшего о своём растущем разочаровании в политике Москвы.
ТРАМП И ЕГО ПЕРЕГОВОРЫ
Недавно американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что разочарован Россией и Украиной. По его словам, это связано с отсутствием договорённостей о мирном урегулировании конфликта.
«Поскольку считаю, что сделки можно было заключить», — заявил президент США.
Накануне американский президент провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в котором они обсудили ситуацию между Ираном и Израилем, а также Украину.
В ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил, что Стамбульские договоренности, достигнутые в Турции 2 июня, были исполнены, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Отмечается, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
Со своей стороны, Трамп рассказал в соцсети Truth Social о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, они больше обсуждали Иран и в меньшей степени Украину.
Для Киева обострение конфликта между Израилем и Ирана означает ухудшение ситуации. Так, американские власти передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток, заявил Fox News глава Пентагона Пит Хегсет.
«Мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру», — заявил министр обороны США.
Американские власти фактически бросили Украину, теперь Киеву необходимо решить, как быть дальше, чтобы продолжать боевые действия, сообщает The Telegraph.
Издание пишет, что США были самым могущественным и богатым союзником. Киеву на выбор предоставляются три варианта: заключить новую сделку по вооружению с Вашингтоном, рассчитывать на помощь Европы или развить и поставить на поток собственное производство оружия и техники.
При этом американский лидер Дональд Трамп на полях саммита Группы семи (G7) в Канаде проведет двусторонние встречи и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Украины, вероятно, попытается урегулировать вопросы, которые волнуют Киев в разрезе обострения ситуации на Ближнем Востоке. Саммит проходит с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис.
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