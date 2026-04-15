Путин заявил о сокращении ВВП на 1,8%
Экономическая динамика в России снижается два месяца подряд, по итогам января-февраля 2026 года ВВП сократился на 1,8%. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам он отметил, что обрабатывающие производства, промышленные отрасли и строительство находятся «в минусе».
«Траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов правительства и Центробанка России», - заключил глава государства.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил «Радиоточке НСН», что дефицит бюджета, снижение ключевой ставки и повышение налогов приведут к росту цен в РФ.
