Путин заявил о сокращении ВВП на 1,8%

Экономическая динамика в России снижается два месяца подряд, по итогам января-февраля 2026 года ВВП сократился на 1,8%. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по экономическим вопросам он отметил, что обрабатывающие производства, промышленные отрасли и строительство находятся «в минусе».

«Траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов правительства и Центробанка России», - заключил глава государства.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил «Радиоточке НСН», что дефицит бюджета, снижение ключевой ставки и повышение налогов приведут к росту цен в РФ.

