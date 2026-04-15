Мучительная борьба Свинцова: Почему правительство игнорирует рекламу магов и ведьм
Соавтор проекта по запрету рекламы эзотерических практик Андрей Свинцов заявил НСН, что доработает документ и продолжит борьбу за его принятие.
Законопроект о запрете рекламы магов, ведьм и тарологов в очередной раз отклонили по формальным основаниям из-за того, что правительство считает эту проблему надуманной, посетовал НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
Комитет Госдумы по информационной политике не поддержал законопроект о запрете рекламы эзотерических и духовных практик, передает РБК. Депутат Марина Ким заявила, что в российском законодательстве отсутствует запрет на оказание эзотерических и духовных услуг. А борьба с недобросовестными «ведьмами» и «целителями» уже предусмотрена в рамках статьи 38 закона «О рекламе», которая позволяет ограничивать распространение недостоверной рекламы. Свинцов счет такое отношение к проблеме недостаточным.
«Это уже третья редакция законопроекта, которая снова получила отрицательное заключение правительства и комитета. Это очень специфическая область права. На данный момент комитет считает, что мы недостаточно раскрыли суть и не дали определения, что такое эзотерические услуги. Но в предыдущей версии это как раз было, но нам дали отрицательный отзыв по другим аспектам. Это постоянные формальные претензии. Поэтому получается такая долгая и мучительная борьба за интересы наших граждан. Мы считаем, что обязаны оградить их от этих мошенников, и продолжить свою борьбу. Будем дорабатывать столько, сколько нужно, хоть десять раз. Постараемся внести законопроект в четвертый раз в эту весеннюю сессию», - заявил Свинцов.
Правительство не считает это проблемой, утверждает собеседник НСН.
«К сожалению, у нас к этой тематике относятся спустя рукава. Правительство не считает это проблемой, хотя уже патриарх Кирилл публично поддержал и призвал Госдуму запретить рекламу эзотерических услуг, и президент Владимир Путин сказал, что с этим надо заканчивать. Но правительство имеет другую позицию и пока наши инициативы не поддерживает», - отметил депутат.
Ранее кандидат медицинских наук, семейный психотерапевт Артем Крупнов в пресс-центре НСН призвал бороться с магами научными подходами.
