Россия и Азербайджан пришли к урегулированию последствий крушения AZAL под Актау

Москва и Баку пришли к надлежащему урегулированию последствий крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в 2024 году близ Актау (Казахстан).

Путин: РФ сделает все необходимое по компенсациям из-за крушения самолета AZAL

Как пишет RT, в совместном заявлении МИД России и МИД Азербайджана отмечается, что урегулирование включает вопрос выплаты компенсаций.

«Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших... разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия», - указали в министерствах.

Самолёт Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве РФ. Погибли 38 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

