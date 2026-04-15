Россия и Азербайджан пришли к урегулированию последствий крушения AZAL под Актау
Москва и Баку пришли к надлежащему урегулированию последствий крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в 2024 году близ Актау (Казахстан).
Как пишет RT, в совместном заявлении МИД России и МИД Азербайджана отмечается, что урегулирование включает вопрос выплаты компенсаций.
«Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших... разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия», - указали в министерствах.
Самолёт Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве РФ. Погибли 38 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
