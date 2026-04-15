Театровед рассказала о том, как хотели закрыть «Современник»

По её словам, худрук театра, народный артист СССР Олег Ефремов поставил сатирический спектакль, в котором «нельзя было не увидеть намека на современное чиновничество».

Кузнецова рассказала, что в начале мая 1960 года приказ о закрытии «Современника» уже лежал на столе у возглавлявшего тогда Минкульт Николая Михайлова, но он его не подписал.

«Утром он обнаружил другой приказ: его отправляли послом за границу. И он на радостях не подписал бумагу о закрытии театра. Ведь теперь он уже не министр», - пояснила она.

Театровед добавила, что сменившая Михайлова Екатерина Фурцева также не смогла расправиться с театром, особенно после хвалебной статьи в «Литературной газете» от председателя партийной комиссии от райкома Александра Караганова.

Ранее режиссёр, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов заявил «Радиоточке НСН», что в последние годы число зрителей в московских театрах неуклонно растёт.

