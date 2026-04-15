Театровед рассказала о том, как хотели закрыть «Современник»

Спектакль «Голый король» по пьесе Евгения Шварца едва не стал причиной закрытия театра «Современник». Об этом «Известиям» рассказала заслуженный работник культуры, театровед Евгения Кузнецова.

По её словам, худрук театра, народный артист СССР Олег Ефремов поставил сатирический спектакль, в котором «нельзя было не увидеть намека на современное чиновничество».

Кузнецова рассказала, что в начале мая 1960 года приказ о закрытии «Современника» уже лежал на столе у возглавлявшего тогда Минкульт Николая Михайлова, но он его не подписал.

«Утром он обнаружил другой приказ: его отправляли послом за границу. И он на радостях не подписал бумагу о закрытии театра. Ведь теперь он уже не министр», - пояснила она.

Театровед добавила, что сменившая Михайлова Екатерина Фурцева также не смогла расправиться с театром, особенно после хвалебной статьи в «Литературной газете» от председателя партийной комиссии от райкома Александра Караганова.

Ранее режиссёр, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов заявил «Радиоточке НСН», что в последние годы число зрителей в московских театрах неуклонно растёт.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
