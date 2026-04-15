Россиянам объяснили, когда хлеб становится вредным для здоровья
Хлебобулочные становятся опасными в том случае, когда вытесняют из рациона более питательные продукты. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» заявила врач общей практики Елена Павлова.
По её словам, «рафинированная мука и продукты с добавленным сахаром» могут приводить к более резким подъёмам сахара после еды, что особенно заметно «при предиабете, диабете второго типа, инсулинорезистентности».
Также она отметила, что в сдобной выпечке часто содержатся насыщенные и трансжиры, избыточное количество соли или сахара.
Павлова указала, что лучше употреблять хлебобулочные изделия в разумных порциях, выбирая продукты с цельнозерновой мукой или цельным зерном, с умеренным содержанием сахара и соли.
Ранее в России начал действовать новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
