Россиянам объяснили, когда хлеб становится вредным для здоровья

По её словам, «рафинированная мука и продукты с добавленным сахаром» могут приводить к более резким подъёмам сахара после еды, что особенно заметно «при предиабете, диабете второго типа, инсулинорезистентности».

Также она отметила, что в сдобной выпечке часто содержатся насыщенные и трансжиры, избыточное количество соли или сахара.

Павлова указала, что лучше употреблять хлебобулочные изделия в разумных порциях, выбирая продукты с цельнозерновой мукой или цельным зерном, с умеренным содержанием сахара и соли.

Ранее в России начал действовать новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

