Россия вернула еще одну группу военнослужащих из украинского плена

Отмечается, что взамен были переданы пленные ВСУ.



В ведомстве уточнили, что сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позже бойцов доставят в Россию, где они будут проходить лечение и реабилитацию.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными с Украиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

