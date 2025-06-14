Россия вернула еще одну группу военнослужащих из украинского плена

Россия вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Третья группа российских военнопленных возвращена из Украины

Отмечается, что взамен были переданы пленные ВСУ.

В ведомстве уточнили, что сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позже бойцов доставят в Россию, где они будут проходить лечение и реабилитацию.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными с Украиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео Минобороны России
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