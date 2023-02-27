Перестраховка за пять копеек: Почему саудиты помогают Украине

В Киеве разворуют $410 млн, однако Эр-Рияд не собирается проверять, на что ушла его гуманитарная помощь, сказал в эфире НСН Евгений Сатановский.

Саудовская Аравия выделяет сотни миллионов долларов в помощь Украине, чтобы перестраховаться на будущее, заявил в интервью НСН востоковед Евгений Сатановский.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд ранее прибыл с визитом в Киев, встретился с президентом Украины и сообщил о решении Эр-Рияда выделить этой стране $410 млн в качестве гуманитарной помощи.

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«Во-первых, им нехорошо разрывать отношения с американцами. Плюс им может быть что-то нужно от Украины, если вдруг она останется на карте. Никто не может гарантировать, что Россия в разумные сроки дожмет ситуацию и вся Украина окажется под нашим контролем. Саудовцы на это смотрят, зерновая сделка идет вовсю, мы ее сейчас пролонгировать собираемся, а им тоже зерно надо. На всякий случай пять копеечек они Украине бросают», - сказал Сатановский.

По его мнению, Эр-Рияду все равно, как поступит с этими деньгами Украина.

«Что будет делать Украина с деньгами? Растырит, слямзит. Но вы даете деньги не для того, чтобы были аудиторские проверки, а для того, чтобы была опция потом, когда вам от них что-то понадобится, зайти и сказать: "Я вам деньжат там подсыпал, а теперь мне от вас нужно вот это"», - заключил собеседник НСН.

Профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский ранее говорил НСН, что Саудовская Аравия не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от доллара при торговле нефтью.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьУкраинаСаудовская Аравия
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