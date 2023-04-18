Британский военный назвал ВСУ легкой добычей для армии России

Кроуфорд указал на истощение запасов ракет для систем противовоздушной обороны. Без них украинские силы стали легкой добычей для российской армии, отметил военный.

По его словам, украинская ПВО практически уничтожена. Он призвал не надеяться на поставки достаточного количества ракет из западных стран.

Подполковник уточнил, что на складах ВСУ ракет для систем противовоздушной обороны практически не осталось.

Об истощении украинской ПВО свидетельствуют опубликованные в Сети секретные документы Пентагона. По данным оборонного ведомства США, Киев к настоящему моменту уже должен был истратить запас ракет для комплексов «Бук», а боеприпасов для С-300 хватит до 3 мая, передает «Радиоточка НСН».

