Белый дом назвал ближайшие месяцы критичными для Украины
Следующие недели и месяцы станут критичными для Украины, заявил в интервью CNN представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, США постараются обеспечить Украину всем необходимым. Кирби подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь.
Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц потребовал от президента США Джо Байдена раскрыть информацию о намеченной помощи Украине и детали присутствия в стране американских военных. Он внес на рассмотрение парламента соответствующую резолюцию.
У России будет возможность перейти в контрнаступление, если ВСУ не достигнут успеха, заявил «Радиоточке НСН» депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- В США обвинили троих россиян во «вредоносном влиянии»
- Белый дом назвал ближайшие месяцы критичными для Украины
- WP: генсек ООН не хотел встречаться с Зеленским в Киеве
- Сборная РФ отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации
- В Германии сообщили о доставке системы ПВО Patriot на Украину
- Центробанк РФ опроверг связи с мировой финансовой закулисой
- Пригожин раскрыл подробности убийства с участием предполагаемого вагнеровца
- Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве упали на 19%
- Песков ответил на вопрос о дате прямой линии с Путиным
- Украина договорилась с Польшей о разблокировке транзита зерна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru