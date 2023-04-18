Белый дом назвал ближайшие месяцы критичными для Украины

Следующие недели и месяцы станут критичными для Украины, заявил в интервью CNN представитель Белого дома Джон Кирби.

В Германии сообщили о доставке системы ПВО Patriot на Украину

По его словам, США постараются обеспечить Украину всем необходимым. Кирби подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц потребовал от президента США Джо Байдена раскрыть информацию о намеченной помощи Украине и детали присутствия в стране американских военных. Он внес на рассмотрение парламента соответствующую резолюцию.

У России будет возможность перейти в контрнаступление, если ВСУ не достигнут успеха, заявил «Радиоточке НСН» депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры