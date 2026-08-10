«Веселый молочник» Уолкер заявил, что его семью не выдворят из России

Переехавший в Россию фермер из США Джастас Уолкер сообщил, что его семью не выдворят с российской территории. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Ранее Уолкер - герой мема «Веселый молочник» - заявил, что членам его семьи грозит выдворение из РФ. Семья фермера - граждане США, российское гражданство есть только у него самого. По словам мужчины, возможной причиной выдворения могла стать просрочка подтверждения проживания иностранцев в 2025 году.