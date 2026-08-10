В Болгарии прогремел взрыв на складе боеприпасов военного завода
Взрыв произошел на складе боеприпасов военного завода в селе Белица в Болгарии. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.
Отмечается, что на одном из складов произошел пожар из-за загоревшегося грузовика и начались взрывы. Район ЧП оцепили, пишет RT. Местных жителей призвали не выходить на улицу, закрыть окна и использовать защитные маски.
По данным СМИ, с территории предприятия эвакуировали около 300 человек. По предварительной информации, погибших нет, никто не пострадал.
Ранее в воздушное пространство Болгарии проник БПЛА и сдетонировал примерно в 100 метрах от границы. Дрон прилетел со стороны Румынии.
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