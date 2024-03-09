Британия предоставит Киеву 325 миллионов фунтов на оборону

Великобритания выделит Украине 325 млн фунтов на нужды обороны. Об этом сообщил зампостпреда Соединенного королевства при ООН Джеймс Кариуки, передает РИА Новости.

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«Мы предоставим дополнительные 325 миллионов фунтов», — заявил дипломат на заседании Совета безопасности ООН.

Кариуки указал, что Лондон поможет Киеву «защититься».

Ранее министр обороны Британии Грант Шеппс анонсировал поставку Украине дополнительно 10 тысяч беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости
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