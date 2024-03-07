Великобритания поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников

Глава ведомства отметил, что королевство усиливает свои обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками. По его словам, дроны поставляются с заводов крупнейших оборонных предприятий Великобритании.

Лондон выделит на поставку 10 тысяч дронов дополнительно 125 миллионов фунтов стерлингов ($160 миллионов), уточнил Шеппс.

Ранее начальник штаба обороны Британии Тони Радакин признал истощение военных запасов королевства из-за помощи Украине. При этом он заверил, что Лондон не находится на пороге войны с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

