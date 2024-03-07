Великобритания поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников

Лондон намерен дополнительно поставить Киеву еще 10 тысяч дронов, заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс во время визита на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

В Тульской области уничтожили два украинских беспилотника

Глава ведомства отметил, что королевство усиливает свои обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками. По его словам, дроны поставляются с заводов крупнейших оборонных предприятий Великобритании.

Лондон выделит на поставку 10 тысяч дронов дополнительно 125 миллионов фунтов стерлингов ($160 миллионов), уточнил Шеппс.

Ранее начальник штаба обороны Британии Тони Радакин признал истощение военных запасов королевства из-за помощи Украине. При этом он заверил, что Лондон не находится на пороге войны с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаВеликобритания

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