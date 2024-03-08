Великобритания нарастила расходы на закупку дронов для ВСУ до $416 млн
Лондон поставит Киеву свыше 10 тысяч беспилотников вместо первоначально планировавшихся 4 тысяч, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.
В ходе своего визита в Киев он заявил, что нарастить количество аппаратов удалось благодаря увеличению пакета финансирования Украины на £125 млн ($160 млн). Общий объем помощи таким образом составит £325 млн ($416 млн).
Министр призвал международных партнеров присоединиться к усилиям Лондона в этой сфере. Прежде всего, планируется закупка FPV-дронов.
Ранее стало известно, что Великобритания и Латвия поставят Украине тысячи беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США и Британии предупредили об угрозе атак в Москве
- В Польше отвергли возможность отправки войск на Украину
- Российские космонавты поздравили женщин с 8 марта с МКС
- Песков заявил, что назначение Залужного послом в Лондон не имеет значения для РФ
- Великобритания нарастила расходы на закупку дронов для ВСУ до $416 млн
- В Москве задержали похитившего партию тюльпанов на два млн рублей
- Канцелярия Эрдогана: Зеленский посетит Турцию 8 марта
- СМИ: в Москве произошел массовый сбой в работе платежных терминалов
- Трамп заявил о «фашистах и коммунистах» в окружении Байдена
- Сенат Швейцарии поддержал передачу активов России Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru