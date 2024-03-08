Великобритания нарастила расходы на закупку дронов для ВСУ до $416 млн

Лондон поставит Киеву свыше 10 тысяч беспилотников вместо первоначально планировавшихся 4 тысяч, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.

На российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов

В ходе своего визита в Киев он заявил, что нарастить количество аппаратов удалось благодаря увеличению пакета финансирования Украины на £125 млн ($160 млн). Общий объем помощи таким образом составит £325 млн ($416 млн).

Министр призвал международных партнеров присоединиться к усилиям Лондона в этой сфере. Прежде всего, планируется закупка FPV-дронов.

Ранее стало известно, что Великобритания и Латвия поставят Украине тысячи беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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