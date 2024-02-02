Британия предложила НАТО направить на Украину экспедиционный корпус

Собеседник агентства утверждает, что с соответствующим предложением Лондон выступил в связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на театре военных действий. Предполагается скрытно перебросить контингенты НАТО на Украину и установить бесполетную зону над ее территорией.

План предполагает возможность нанесения ударов по стратегическим объектам на севере России, после чего Украина направит войска в зону СВО.

По данным источника, разработку плана завершат в мае 2024 года. При этом Лондон понимает, что союзники вряд ли поддержат такие меры.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил уничтожить войска НАТО, если они войдут на территорию Украины, передает «Радиоточка НСН».

