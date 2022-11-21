Британия: поставляемое Киеву оружие могут получить террористы

Оружие, поставляемое западными странами Киеву, может оказаться в руках преступников или террористов, сообщает Times со ссылкой на главу британского национального агентства по борьбе с преступностью Грэма Биггара.

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По его словам, риск существует «как и в случае любого конфликта, когда в страну поступает оружие». «В конце конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов», — заявил он. Он обсуждал такую угрозу с Украиной, которая также «сосредоточена на проблеме» и следит за тем, «какое оружие есть в стране и у кого оно».

Страны Европы перестали оказывать помощь беднейшим государствам Африки, перебросив силы на Украину. Выделение военной помощи Украине серьезно истощили бюджеты европейских государств, поэтому многие из них существенно сократили помощь африканским странам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото со страницы посольства США в Киеве в соцсетях
ТЕГИ:ТеррористыВооружениеОружиеУкраина
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