Бретон: Переговоры между Москвой и Киевом не упростят вступление Украины в ЕС

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии в Страсбурге заявила, что Еврокомиссия начнет подготовку по анализу документов и институтов Евросоюза для их адаптации к расширению сообщества. Как отметила глава ЕК, сообщество «не может ждать изменений» своих конвенций и договоров и должно начать двигаться в сторону расширения состава. Так, ЕС необходимо продумать порядок работы институтов, обсудить будущее бюджета, «понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности», передает «Радиоточка НСН».

