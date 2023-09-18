Бретон: Переговоры между Москвой и Киевом не упростят вступление Украины в ЕС

Переговоры с Москвой не помогут Киеву ускорить процесс вступления в ЕС, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио Sud France.

Он пообещал, что Еврокомиссия сделает все, чтобы помочь Украине стать членом ЕС, но пропускать этапы процедуры никто не будет. По его словам, Украине придется «измениться» для того, чтобы попасть в ЕС.

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Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии в Страсбурге заявила, что Еврокомиссия начнет подготовку по анализу документов и институтов Евросоюза для их адаптации к расширению сообщества. Как отметила глава ЕК, сообщество «не может ждать изменений» своих конвенций и договоров и должно начать двигаться в сторону расширения состава. Так, ЕС необходимо продумать порядок работы институтов, обсудить будущее бюджета, «понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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