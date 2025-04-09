Трамп заявил, что Германия почти обанкротилась из-за зеленой энергетики

Правительство Германии экспериментами с зеленой энергетикой почти довело страну до банкротства, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил, выступая в Белом доме.

По словам политика, ФРГ стала «настолько зеленой, что почти разорилась», и Германии пришел конец.

«Они перешли на ветер. Ветер дул не слишком сильно. И они перешли на всякие другие вещи... Эта новая зеленая афера ударила и по Германии. И угадайте что? Теперь они вернулись к углю», - подчеркнул Трамп.

Американский лидер обратил внимание, что по всей ФРГ открывают угольные электростанции. При этом США - «единственные, кто этого не делает».

Ранее Дональд Трамп заявил, что США зарабатывают $2 млрд в день благодаря пошлинам, пишет Ura.ru.

