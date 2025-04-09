Трамп заявил, что Германия почти обанкротилась из-за зеленой энергетики
Правительство Германии экспериментами с зеленой энергетикой почти довело страну до банкротства, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил, выступая в Белом доме.
По словам политика, ФРГ стала «настолько зеленой, что почти разорилась», и Германии пришел конец.
«Они перешли на ветер. Ветер дул не слишком сильно. И они перешли на всякие другие вещи... Эта новая зеленая афера ударила и по Германии. И угадайте что? Теперь они вернулись к углю», - подчеркнул Трамп.
Американский лидер обратил внимание, что по всей ФРГ открывают угольные электростанции. При этом США - «единственные, кто этого не делает».
Ранее Дональд Трамп заявил, что США зарабатывают $2 млрд в день благодаря пошлинам, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией уничтожили 158 беспилотников ВСУ
- Трамп заявил, что Германия почти обанкротилась из-за зеленой энергетики
- Лазарев и Басков проведут народный кастинг для музыкального шоу
- В ростовском Аксае беспилотник ВСУ застрял в бельевых веревках
- СМИ: Россияне могут получить «вторую пенсию»
- Российская нейросеть предскажет лесные пожары с точностью 87%
- Трамп заявил о величии Овечкина
- Экс-главу продуправления Минобороны отпустили на свободу
- Лавров: Европа окрысилась на РФ
- Белый дом: Трамп будет щедр, если Пекин захочет договориться о пошлинах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru