Бразилия не поддержала «мирную формулу» Зеленского

Бразилия и развивающиеся страны не поддержали «мирную формулу» по урегулированию российско-украинского конфликта, предложенную Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации бразильского лидера Лулы да Силвы.

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Представитель президента да Силвы Селсу Аморим рассказал собеседнику агентства, что во время мероприятия в Копенгагене страны Запада склоняли третьи страны занять позицию Украины в конфликте.

В ответ Бразилия предложила подключить Россию к дальнейшим переговорим по решению проблемы.

Ранее днем Болгария утвердила новый пакет военной помощи для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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