Бразилия не поддержала «мирную формулу» Зеленского

Представитель президента да Силвы Селсу Аморим рассказал собеседнику агентства, что во время мероприятия в Копенгагене страны Запада склоняли третьи страны занять позицию Украины в конфликте.

В ответ Бразилия предложила подключить Россию к дальнейшим переговорим по решению проблемы.



Ранее днем Болгария утвердила новый пакет военной помощи для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

