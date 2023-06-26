Бразилия не поддержала «мирную формулу» Зеленского
Бразилия и развивающиеся страны не поддержали «мирную формулу» по урегулированию российско-украинского конфликта, предложенную Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации бразильского лидера Лулы да Силвы.
Представитель президента да Силвы Селсу Аморим рассказал собеседнику агентства, что во время мероприятия в Копенгагене страны Запада склоняли третьи страны занять позицию Украины в конфликте.
В ответ Бразилия предложила подключить Россию к дальнейшим переговорим по решению проблемы.
Ранее днем Болгария утвердила новый пакет военной помощи для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru