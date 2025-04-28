Второй россиянин вышел в лидеры снайперов в НХЛ после хет-трика

Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников оформил два хет-трика в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе одного клуба.

Овечкин поднялся на 13 место по голам в истории Кубка Стэнли

Такое до него удавалось только легендам хоккея вроде канадцев Уэйна Гретцки, Сэма Рейнхарта, Максвелла Бентли и шведа Даниэля Альфредссона.

В последнем матче Свечников положил три шайбы «Нью-Джерси», а «Каролина» выиграла 5:2.

Ранее президент России Владимир Путин направил свои поздравления Александру Овечкину в связи с его новым историческим достижением — рекордом по числу голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ США, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Seth Wenig / AP
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