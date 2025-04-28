Сотрудницу Русского дома в Киргизии отпустили под домашний арест

Отмечается, что мера пресечения Секериной была изменена по ходатайству следователя.

Также под домашний арест был отправлен ещё один фигурант дела, обозначаемый инициалами С.В.Т. Как пишут киргизские СМИ, речь идёт о предпринимателе Владимире Сиротенко.

Ранее Секерину задержали в Киргизии по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

