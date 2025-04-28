Сотрудницу Русского дома в Киргизии отпустили под домашний арест

Первомайский районный суд Бишкека отправил задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома Наталью Секерину под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что мера пресечения Секериной была изменена по ходатайству следователя.

Также под домашний арест был отправлен ещё один фигурант дела, обозначаемый инициалами С.В.Т. Как пишут киргизские СМИ, речь идёт о предпринимателе Владимире Сиротенко.

Ранее Секерину задержали в Киргизии по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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