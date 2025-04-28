Природный пожар уничтожил четыре дома в селе Новопавловка Забайкальского края

Погорельцы находятся в пункте временного размещения.



Сейчас возгорание локализовали на площади в 200 гектаров.

К тушению пожаров привлекалась авиация МЧС России. Так, самолет Ил-76 уже совершил сброс воды. Дополнительно из Читы вылетели вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту.

Ранее стало известно, что глава департамента гражданской обороны и пожарной безопасности (ГО и ПБ) Забайкальского края Ринат Хисматулин покинул свой пост в период действия федерального режима чрезвычайной ситуации, вызванного лесными пожарами в регионе, напоминает «Свободная пресса».

