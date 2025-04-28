В Верховной Раде заявили о банкротстве Украины
Сегодня Украина фактически является банкротом, поскольку ее внешний долг превысил 100% от ВВП. Об этом в эфире украинского YouTube-канала «Говорит великий Львов» заявил депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк.
«Со всеми классическими экономическими, финансовыми точнее факторами мы — банкроты», — подчеркнул он.
Еще одним ключевым вызовом для Киева являются проблемы с мобилизацией, подчеркнул парламентарий.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что украинское руководство не смогло договориться о реструктуризации долга в размере $2,6 млрд. Из-за этого Киев могут обязать выплатить $600 млн уже в следующем месяце.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru