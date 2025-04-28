Володин: Госдума примет закон о регуляции платных мест в вузах уже весной

В начале апреля в Думу был внесен законопроект об изменениях в правилах и порядке зачисления студентов на платную форму обучения. Вузы смогут зачислять только определенное количество людей в рамках специальных квот, которые будет устанавливать правительство.

Уточняется, что инициатива должна сбалансировать ситуацию на рынке труда и перераспределить абитуриентов в пользу профессий с дефицитом кадров. Новые изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Они не затронут поступающих в вузы этим летом.

Володин отметил, что парламент таким образом отреагировал на замечания президента России Владимира Путина. Глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию 6 февраля подчеркнул, что платный прием в университеты стоит регулировать, чтобы не обучать специалистов, которые не нужны экономике.

Ранее Владимир Путин подписал закон о поступлении в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ, напоминает НСН.

