Володин: Госдума примет закон о регуляции платных мест в вузах уже весной
Закон о количестве платных местах в вузах примут уже в весеннюю сессию, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова передает ТАСС.
В начале апреля в Думу был внесен законопроект об изменениях в правилах и порядке зачисления студентов на платную форму обучения. Вузы смогут зачислять только определенное количество людей в рамках специальных квот, которые будет устанавливать правительство.
Уточняется, что инициатива должна сбалансировать ситуацию на рынке труда и перераспределить абитуриентов в пользу профессий с дефицитом кадров. Новые изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Они не затронут поступающих в вузы этим летом.
Володин отметил, что парламент таким образом отреагировал на замечания президента России Владимира Путина. Глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию 6 февраля подчеркнул, что платный прием в университеты стоит регулировать, чтобы не обучать специалистов, которые не нужны экономике.
Ранее Владимир Путин подписал закон о поступлении в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru