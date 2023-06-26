Премьер Камбоджи Хун Сен: Мировой экономический кризис зависит от конфликта на Украине

Он отметил, что жители Камбоджи крайне пострадали от украинского конфликта, так как страна экспортировала товары в европейские страны. По словам Хун Сена, правительство Камбоджи усердно работало над поиском новых рынков взамен Европы и Соединенных Штатов.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна готова приложить свои усилия для восстановления мира на Украине. По его словам, кризис на Украине и пандемия коронавируса нанесли серьезный ущерб странам глобального юга, сообщает «Радиоточка НСН».

