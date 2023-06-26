Премьер Камбоджи Хун Сен: Мировой экономический кризис зависит от конфликта на Украине

Если украинский конфликт будет продолжаться, то мировой экономический кризис не удастся разрешить, особенно в Европе. Такое заявление сделал премьер-министр Камбоджи Хун Сен, слова которого приводит портал Dap-news.

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Он отметил, что жители Камбоджи крайне пострадали от украинского конфликта, так как страна экспортировала товары в европейские страны. По словам Хун Сена, правительство Камбоджи усердно работало над поиском новых рынков взамен Европы и Соединенных Штатов.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна готова приложить свои усилия для восстановления мира на Украине. По его словам, кризис на Украине и пандемия коронавируса нанесли серьезный ущерб странам глобального юга, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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