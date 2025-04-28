Группа «Крематорий» завершает запись нового альбома в студии звукозаписи «Vintage Records»
Группа «Крематорий» завершает запись нового альбома в студии звукозаписи «Vintage Records». Об этом сообщили в пресс-службе «Мультимедиа Холдинга». Бессменный лидер коллектива Армен Григорян рассказал, что в новый альбом войдёт материал от акустики до тяжёлого рока. При записи в студии использовалось много разной аппаратуры, и, конечно, помогала сама творческая атмосфера.
«Есть очень интересный рассказ, в котором маленький мальчик входит в библиотеку и говорит, что вокруг так много книжек, и в каждой что-то написано. Так и здесь. Студия звукозаписи оснащена таким количеством "книг", что за один день их точно не прочитаешь. И когда мы стали работать над звуком, как раз и появилась обратная связь к музыке, которую я изначально написал. Это интересный процесс: иногда ты открываешь то, чего даже не слышишь в голове, с помощью нового оборудования для звукозаписи мирового рынка», – поделился певец.
Лидер группы «Крематорий» отметил, что помимо новых технологий, ему очень импонируют виниловые пластинки, и свои композиции он выпускает и на них. Следующий релиз тоже будет представлен в том числе виде пластинки.
«Сравнивая цифровую музыкальную синтетику, и тот самый ламповый звук, конечно, я отдаю предпочтение ламповому звучанию. Объемность появляется в музыке, – рассказал Григорян. – И удобная студия звукозаписи в центре Москвы "Vintage Records" тоже позволила это сделать, потому что здесь – большая коллекция ламповых инструментов и ламповой аппаратуры. Мы это использовали, и в результате получилось по звуку то, чего мы вначале не представляли».
Впереди у «Крематория» большая летняя программа, в основном фестивальная. Музыкант подчеркнул, что на концертах коллектив обычно играет без определенного плейлиста – программа меняется по такой «кривой», которую предположить изначально просто невозможно. Этим летом слушателей будут ждать новые песни, старые переделанные или ремейки.
По словам лидера группы, он никогда не угадывал, какая песня станет хитом. Музыканты просто стараются делать качественный продукт.
«Это страшная вещь, потому что некоторые песни я даже хотел выкинуть из альбома – так они мне не нравились! То же самое случилось с «Мусорным ветром». Я вставил эту песню в альбом, потому что у нас не хватало композиций по таймингу. Но потом, что из этого вышло, для меня было большим удивлением. И сейчас мы не можем предугадать», – сообщил он.
Когда «Крематорий» делал фестивальный концерт в ноябре прошлого года, для совместного выступления искали молодых исполнителей и прослушали много групп. Армен Григорян поделился своими наблюдениями о совместной работе и дал прогноз того, что будет с русским роком.
«Сейчас огромное количество исполнителей, и среди них выбрать очень сложно, и, как правило, почему-то наверху видна только "пена", то, что мне совершенно не нравится. Но она вот навязывается и постоянно мелькает. Вот поэтому я сейчас не представляю себе, что будет дальше с русским роком, но теоретически мне кажется – это будет симбиоз творчества хорошего композитора, инженерной музыки и удачи, которая поможет подняться наверх», – сказал музыкант.
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