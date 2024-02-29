Бортников заявил о большом количестве баз ЦРУ на Украине

По его словам, ЦРУ давно присутствует на Украине. Помимо прочего, американцы помогают украинским спецслужбам, сказал Бортников.

На вопрос журналиста Первого канала о том, могут ли российские силы решить вопрос с базами ЦРУ, директор ФСБ ответил, что такая работа ведется.

По данным газеты The New York Times, ЦРУ в последние годы создало на Украине сеть секретных баз. Отмечается, что объекты расположены в регионах на границе с Россией, передает «Радиоточка НСН».

