Бортников заявил о большом количестве баз ЦРУ на Украине
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортником заявил, что на Украине расположено много баз Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).
По его словам, ЦРУ давно присутствует на Украине. Помимо прочего, американцы помогают украинским спецслужбам, сказал Бортников.
На вопрос журналиста Первого канала о том, могут ли российские силы решить вопрос с базами ЦРУ, директор ФСБ ответил, что такая работа ведется.
По данным газеты The New York Times, ЦРУ в последние годы создало на Украине сеть секретных баз. Отмечается, что объекты расположены в регионах на границе с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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