СМИ: директор ЦРУ Бернс тайно посетил Украину

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно посетил Украину, сообщает The New York Times.

В США заявили, что глава ЦРУ Бернс метит в госсекретари

По данным издания, это произошло 22 февраля. Поездка Бернса на Украину стала десятой с февраля 2022 года. Его целью было успокоить руководство страны на фоне неодобрения Палатой представителей Конгресса дополнительного финансирования для Киева.

Как заявил источник в ЦРУ, американская сторона демонстрировала «четкую приверженность Украине на протяжении многих лет».

Ранее стало известно, что ЦРУ создало на Украине сеть секретных баз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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