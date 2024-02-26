СМИ: директор ЦРУ Бернс тайно посетил Украину

По данным издания, это произошло 22 февраля. Поездка Бернса на Украину стала десятой с февраля 2022 года. Его целью было успокоить руководство страны на фоне неодобрения Палатой представителей Конгресса дополнительного финансирования для Киева.

Как заявил источник в ЦРУ, американская сторона демонстрировала «четкую приверженность Украине на протяжении многих лет».

Ранее стало известно, что ЦРУ создало на Украине сеть секретных баз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

