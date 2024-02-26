СМИ: директор ЦРУ Бернс тайно посетил Украину
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно посетил Украину, сообщает The New York Times.
По данным издания, это произошло 22 февраля. Поездка Бернса на Украину стала десятой с февраля 2022 года. Его целью было успокоить руководство страны на фоне неодобрения Палатой представителей Конгресса дополнительного финансирования для Киева.
Как заявил источник в ЦРУ, американская сторона демонстрировала «четкую приверженность Украине на протяжении многих лет».
Ранее стало известно, что ЦРУ создало на Украине сеть секретных баз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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