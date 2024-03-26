Бортников: Украина осуществляла подготовку боевиков на Ближнем Востоке

26 марта Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова. В ночь с 24 на 25 марта суд арестовал исполнителей теракта Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.

22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном у МКАД, произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате кровавой расправы погибли 139 человек, пострадали более 150, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

