Суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле»

Басманный суд Москвы арестовал ещё трех фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле», который произошёл 22 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что это Исломов Исроил Ибрагимович, а также его сыновья Аминчон Исломов и Диловар Исломов.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил их в СИЗО до 22 мая. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее Басманный суд арестовал по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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