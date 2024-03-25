Суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле»
Басманный суд Москвы арестовал ещё трех фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле», который произошёл 22 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что это Исломов Исроил Ибрагимович, а также его сыновья Аминчон Исломов и Диловар Исломов.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил их в СИЗО до 22 мая. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.
Ранее Басманный суд арестовал по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru