Суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле»

Уточняется, что это Исломов Исроил Ибрагимович, а также его сыновья Аминчон Исломов и Диловар Исломов.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил их в СИЗО до 22 мая. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее Басманный суд арестовал по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».