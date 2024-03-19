Боррель: Украина запросила срочную помощь у США и ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил у Соединенных Штатов и Европейского союза срочную помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
По его словам, нужны срочные действия для Киева, США и ЕС необходимо ускорить принятие решения. Отмечается, что украинский МИД проинформировал министров иностранных дел стран – членов Евросоюза о приоритетных потребностях Киева.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский задумался об увольнении Кулебы с поста главы МИД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru