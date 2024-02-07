Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который находится с визитом в Киеве, заявил, что Украине не требуются поставки беспилотников из ЕС, так как страна производит это оборудование в достаточном количестве. Заявление Борреля приводит РИА Новости.

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«Украине не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями ваших инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества», - сказал он.

Ранее днем прибывший в Киев Жозеп Боррель выступил в Верховной раде Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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