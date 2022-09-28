Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав РФ

Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей на референдумах проголосовали за вхождение в состав России, сообщает ТАСС.

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По предварительным подсчетам 100% протоколов в Запорожской области, 93,11% проголосовали за вхождение в состав РФ. В ЛНР – «за» проголосовали 98,42% избирателей. В ДНР одобрили вхождение в состав РФ 99,23%. В Херсонской области положительно высказались 87,05%.

Явка на референдуме с учетом участков в России составила 94,15%, всего в голосовании приняли участие 1 млн 662 тыс. 607 избирателей.

Ранее президент Украины заявил, что в случае признания Россией референдумов, ему с Путиным больше не о чем разговаривать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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