Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав РФ
Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей на референдумах проголосовали за вхождение в состав России, сообщает ТАСС.
По предварительным подсчетам 100% протоколов в Запорожской области, 93,11% проголосовали за вхождение в состав РФ. В ЛНР – «за» проголосовали 98,42% избирателей. В ДНР одобрили вхождение в состав РФ 99,23%. В Херсонской области положительно высказались 87,05%.
Явка на референдуме с учетом участков в России составила 94,15%, всего в голосовании приняли участие 1 млн 662 тыс. 607 избирателей.
Ранее президент Украины заявил, что в случае признания Россией референдумов, ему с Путиным больше не о чем разговаривать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- СМИ: США предупреждали Германию о возможных «атаках» на «Северные потоки»
- Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав РФ
- Небензя: Зеленский должен очно участвовать в заседании СБ ООН
- Киркоров навсегда оставит в памяти 40-летнюю дружбу с Моисеевым
- СМИ: США готовы помочь в расследовании утечек на «Северных потоках»
- Названы возможные наследники Моисеева
- Два самолета с маршрутом Москва-Ереван приземлились в Минводах
- В Польше не исключили, что утечки газа могла устроить Россия
- Зеленский: если РФ признает итоги референдумов, ему с Путиным разговаривать не о чем
- СМИ: госбанки Турции отказались от платежной системы «Мир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru