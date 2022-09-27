Медведев о референдумах на Украине: «Добро пожаловать домой»
27 сентября 202222:21
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал референдумы на территории Украины.
«Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» - написал он в своем телеграм-канале.
В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и части Запорожской областей прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Как сообщают организаторы, по предварительным подсчетам большинство жителей высказались «за».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- СМИ: госбанки Турции отказались от платежной системы «Мир»
- В МИД Франции призвали выдавать визы россиянам, которые «этого заслуживают»
- Медведев о референдумах на Украине: «Добро пожаловать домой»
- Мужчину, выстрелившего в охранника в клубе Москвы, поместили в СИЗО
- В Госдуме призвали не травить покинувшую РФ пятикратную чемпионку ОИ Давыдову
- Девять пострадавших при стрельбе в Ижевске находятся в реанимации
- Пентагон не видит признаков готовности РФ применить ядерные силы
- Reuters: три взрыва произошли в Харькове
- На портале Госуслуг появилась форма подачи заявления на получение отсрочки IT-специалистов
- В МАГАТЭ призвали немедленно снизить угрозы на Запорожской АЭС
27 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru