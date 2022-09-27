Медведев о референдумах на Украине: «Добро пожаловать домой»

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал референдумы на территории Украины.

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«Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» - написал он в своем телеграм-канале.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и части Запорожской областей прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Как сообщают организаторы, по предварительным подсчетам большинство жителей высказались «за».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий Медведев
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