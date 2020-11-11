Больше половины украинцев верят в налаживание отношений с Россией

Более половины украинцев - 56,6% - верят, что в будущем между Россией и Украиной будут нормальные двусторонние отношения. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Его результаты опубликованы на официальном сайте учреждения.

Треть участников исследования - 30,1% - считают, что государства будут иметь напряженные и конфликтные двусторонние отношения. Еще 12,6% затруднились с ответом, отказались давать какой-либо прогноз - 0,7%.