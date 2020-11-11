Больше половины украинцев верят в налаживание отношений с Россией

Более половины украинцев - 56,6% - верят, что в будущем между Россией и Украиной будут нормальные двусторонние отношения. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Его результаты опубликованы на официальном сайте учреждения.

Треть участников исследования - 30,1% - считают, что государства будут иметь напряженные и конфликтные двусторонние отношения. Еще 12,6% затруднились с ответом, отказались давать какой-либо прогноз - 0,7%.

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Кроме того, почти половин участников опроса - 49,8% - согласились с тем, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое нужно развивать. Еще 29,6% заявили, что русский язык угрожает независимости страны.

Опрос был проведен с 17 по 24 октября во всех регионах страны, участие в нем приняли около 1,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что украинская политическая партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), считающуюся пророссийской, возглавила рейтинг популярности, составленный Киевским международным институтом социологии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцопросУкраина
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