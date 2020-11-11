Больше половины украинцев верят в налаживание отношений с Россией
Более половины украинцев - 56,6% - верят, что в будущем между Россией и Украиной будут нормальные двусторонние отношения. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Его результаты опубликованы на официальном сайте учреждения.
Треть участников исследования - 30,1% - считают, что государства будут иметь напряженные и конфликтные двусторонние отношения. Еще 12,6% затруднились с ответом, отказались давать какой-либо прогноз - 0,7%.
Кроме того, почти половин участников опроса - 49,8% - согласились с тем, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое нужно развивать. Еще 29,6% заявили, что русский язык угрожает независимости страны.
Опрос был проведен с 17 по 24 октября во всех регионах страны, участие в нем приняли около 1,5 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что украинская политическая партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), считающуюся пророссийской, возглавила рейтинг популярности, составленный Киевским международным институтом социологии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- Власти Кубы попросили россиян сдавать текст на коронавирус перед поездкой
- Баку требует репараций. Алиев заявил о победе Азербайджана в Карабахе
- Больше половины украинцев верят в налаживание отношений с Россией
- «Пророссийская» партия стала самой популярной у украинцев
- Госдума подняла возраст молодежи до 35 лет в первом чтении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru