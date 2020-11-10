«Может грозить пальцем»: В Совфеде высмеяли претензии Украины к Никарагуа
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, о чем говорит открытие консульства Никарагуа в Крыму.
Украина может ввести секторальные санкции против Никарагуа в связи с открытием этой страной консульства в Крыму, чтобы послать официальный «чёткий сигнал украинского народа отдельным правительствам», заявил вице-премьер Алексей Резников. Почётное консульство Никарагуа стало первым иностранным дипломатическим представительством на полуострове, присоединение которого к России Киев не признаёт.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что мнение Украины не интересует мировое сообщество. По его словам, все больше государств хотят наладить отношения с республикой.
«Лед тронулся. Мы к этому относимся очень положительно. Таким образом ряд государств демонстрирует прежде всего факт воссоединения Крыма с Россией, а также уважение Крыму. Я считаю, что это демонстрирует и абсолютно правильное отношение к справедливости. Крым оказался в составе России совершенно справедливо. В Никарагуа есть умные люди, которые это понимают, которые приняли решение открыть это почетное консульство. Что касается Украины, она может грозить только пальцем. Никакого серьезного влияния она на экономику и политику Никарагуа оказать не может. Крым стал очень интересен для мирового сообщества после того, как присоединился к России. До этого была полная разруха. Сейчас ситуация меняется на глазах. Увидеть Крым желают очень многие граждане из разных стран мира», - уточнил он.
Почетное консульство Никарагуа открылось в Симферополе 10 ноября. На церемонии присутствовал посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Предполагается, что это будет не классическое консульство, а особая форма представительства. Должность почетного консула Никарагуа займет бывший полпред президента России в крымском регионе Олег Белавенцев.
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