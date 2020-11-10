«Может грозить пальцем»: В Совфеде высмеяли претензии Украины к Никарагуа

«Лед тронулся. Мы к этому относимся очень положительно. Таким образом ряд государств демонстрирует прежде всего факт воссоединения Крыма с Россией, а также уважение Крыму. Я считаю, что это демонстрирует и абсолютно правильное отношение к справедливости. Крым оказался в составе России совершенно справедливо. В Никарагуа есть умные люди, которые это понимают, которые приняли решение открыть это почетное консульство. Что касается Украины, она может грозить только пальцем. Никакого серьезного влияния она на экономику и политику Никарагуа оказать не может. Крым стал очень интересен для мирового сообщества после того, как присоединился к России. До этого была полная разруха. Сейчас ситуация меняется на глазах. Увидеть Крым желают очень многие граждане из разных стран мира», - уточнил он.

Почетное консульство Никарагуа открылось в Симферополе 10 ноября. На церемонии присутствовал посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Предполагается, что это будет не классическое консульство, а особая форма представительства. Должность почетного консула Никарагуа займет бывший полпред президента России в крымском регионе Олег Белавенцев.

