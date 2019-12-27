«Болота под Москвой». Мэр Херсона обиделся на Путина за Причерноморье

Мэр украинского города Херсон обиделся на реплику президента РФ Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья. Градоначальник заявил, что на такие высказывания надо реагировать и выразил разочарование, что на похожие высказывания про Крым не было необходимо реакции.

«Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря», — приводят «Известия» слова Владимира Николаенко. По его словам, Причерноморье - «культурно украинский» регион. «Исконные российские территории — это болота под Москвой», — мэр.

Владимир Путин 19 декабря во время большой ежегодной пресс-конференции напомнил, что во времена Советского Союза, исконно русские территории, которые до этого никогда не имели никакого отношения к Украине, были переданы под власть Киева. Теперь же, по словам президента, приходится разбираться с последствиями такого необдуманного шага.

Это высказывание Владимира Путина всколыхнули политическую среду в незалежной. МИД Украины в ответ заявил, что раньше все московские земли «были подчинены Киеву».

