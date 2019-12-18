Статус Севастополя напоминает Зеленскому о том, где был Крым до Хрущёва

«В Российской Федерации есть люди, которые считают, что Хрущёв незаконно передал в УССР не только Крым, но тем более Севастополь, который был (до 1954 года – НСН) городом федерального (РСФСР – НСН) подчинения. В украинской конституции город выделен в отдельный субъект. Этот факт напоминает о том [до 1954 года] федеральном статусе Севастополя. Чтобы этого напоминания не было, чтобы осталась борьба только за Крым, в том числе и с Севастополем, уже без особого статуса — вносятся поправки в конституцию», — отметил Погребинский.

Ранее НСН рассказала, что Киев теряет уверенность в возвращении Донбасса. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что часть украинских территорий может оказаться «в вассальной зависимости» от России, в случае, если нынешние киевские власти пойдут с Москвой на компромисс по поводу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.







