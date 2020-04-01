Более 60 украинцев после отдыха на Бали сбежили с карантина
Более 60 украинцев, вернувшихся на днях с Бали и размещенных на период карантина в отеле «Казацкий» в Киеве, покинули его. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает издание «Украинские новости».
Сообщается, что находящихся на карантине украинцев охраняла полиция. Удалось ли вернуть нарушивших самоизоляцию людей, неизвестно.
После инцидента глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ведомство не будет давать разрешения на чартерные рейсы, которыми доставляют украинцев на родину, если люди не собираются проходить обязательный карантин.
В Ленинградской области сотрудники полиции задержали украинку, которая, узнав о заражении коронавирусом, решила скрыться. В пресс-службе областного управления МВД уточнили, что 24-летняя гражданка «сопредельного государства» была задержана в автомобиле такси в Луге в 6 утра. Узнав о заражении коронавирусом, он решила сбежать в другой регион.
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