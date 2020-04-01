Более 60 украинцев после отдыха на Бали сбежили с карантина

Более 60 украинцев, вернувшихся на днях с Бали и размещенных на период карантина в отеле «Казацкий» в Киеве, покинули его. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает издание «Украинские новости».

Сообщается, что находящихся на карантине украинцев охраняла полиция. Удалось ли вернуть нарушивших самоизоляцию людей, неизвестно.