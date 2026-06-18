Трамп: Подписан меморандум между Вашингтоном и Тегераном
Американский президент Дональд Трамп подтвердил факт подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, сообщают «Известия».
«Подписано. Подписано в Версале!» — заявил глава государства. Подписание документа состоялось дистанционно, меморандум уже вступил в силу. Фотография документа была отправлена иранской стороне и странам-посредникам.
Ранее Трамп заявил, что было бы несправедливо запрещать Ирану обладание баллистическими ракетами, поскольку другие страны имеют подобное вооружение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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