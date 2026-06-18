Трамп: Подписан меморандум между Вашингтоном и Тегераном

Американский президент Дональд Трамп подтвердил факт подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, сообщают «Известия».

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«Подписано. Подписано в Версале!» — заявил глава государства. Подписание документа состоялось дистанционно, меморандум уже вступил в силу. Фотография документа была отправлена ​​иранской стороне и странам-посредникам.

Ранее Трамп заявил, что было бы несправедливо запрещать Ирану обладание баллистическими ракетами, поскольку другие страны имеют подобное вооружение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд Трамп

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