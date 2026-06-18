СМИ: Глава Евросовета пытается наладить канал связи с Москвой

По данным агентства, это происходит на фоне обсуждения возможных переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины. Один из ключевых советников Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным чиновником России, близким к российскому лидеру.

Дополнительное внимание к теме привлекли сообщения о переговорах лидеров стран Запада на саммите G7 во Франции. Агентство указывает, что представители Франции, ФРГ и Великобритании убеждали президента США Дональда Трампа усилить давление на Москву, рассчитывая добиться уступок в рамках переговоров по Украине.

Кроме того, в структурах Европейского союза обсуждается вопрос о том, кто должен представлять объединение в потенциальном диалоге с Россией. Эта дискуссия обострила разногласия между главой европейской дипломатии Каей Каллас и рядом членов ЕС, которые не поддерживают ее претензии на роль главного переговорщика.

При этом лидеры G7 согласовали новые санкции против России на фоне призывов к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

