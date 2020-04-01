Сбежавшую украинку с коронавирусом задержали в Ленобласти

В пресс-службе областного управления МВД уточнили, что 24-летняя гражданка «сопредельного государства» была задержана в автомобиле такси в Луге в 6 утра. Местные СМИ уточняют, что задержанная — гражданка Украины.



Девушка сдала анализ на COVID-19 27 марта. Узнав о положительном результате, она решила скрыться в другом регионе.



Полиция принудительно доставила задержанную в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге. Туда же доставили водителя такси и его сожительницу.



Всего по состоянию на 1 апреля в стране зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост — 440 человек, сообщает RT.

