Сбежавшую украинку с коронавирусом задержали в Ленобласти
В Ленинградской области сотрудники полиции задержали девушку, которая, узнав о заражении коронавирусом, решила скрыться.
В пресс-службе областного управления МВД уточнили, что 24-летняя гражданка «сопредельного государства» была задержана в автомобиле такси в Луге в 6 утра. Местные СМИ уточняют, что задержанная — гражданка Украины.
Девушка сдала анализ на COVID-19 27 марта. Узнав о положительном результате, она решила скрыться в другом регионе.
Полиция принудительно доставила задержанную в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге. Туда же доставили водителя такси и его сожительницу.
Всего по состоянию на 1 апреля в стране зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост — 440 человек, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Глава Ростуризма рассказала о возвращении российских туристов
- Сервисы и подержанные машины. Эксперт о том, кто на авторынке переживет кризис
- Мишустин поручил перепрофилировать медучреждения для приема пациентов с COVID-19
- В Чечне от коронавируса скончалась приехавшая из Москвы пенсионерка
- «Кто ещё поможет бесплатно?» Политолог об обращении Белоруссии к России из-за коронавируса